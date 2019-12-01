آرسنال يتأخر بهدفين أمام نورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي.. فيديو

تأخر فريق آرسنال أمام نورويتش سيتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.



تقدم فريق نورويتش سيتي عن طريق تيمو بوكي في الدقيقة 21 ، قبل أن ينجح آرسنال في معادلة النتيجة سريعا عم طريق أوباميانج في الدقيقة 27.



وفي الدقيقة 47 نجح نورويتش سيتي في التقدم مرة أخرى عن طريق تود كانتويل.



وتعد هذه هي المباراة الأولى للسويدي فريدي ليونبرج، المدرب المؤقت لآرسنال، والذي تولى مهمة الفريق خلفًا لأوناي إيمري.



ويحتل آرسنال حاليًا، المركز التاسع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، بينما يأتي نورويتش سيتي في المركز قبل الأخير برصيد 10 نقاط.



