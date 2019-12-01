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طريقة عمل مارشميللو فانيليا للشيف نرمين

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:21 م
طريقة عمل مارشميللو
طريقة عمل مارشميللو فانيليا للشيف نرمين
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اسماء محمد
يعد المارشميللو من أكثر انواع الحلوى التى يعشقها الأطفال وتفضل الكثير من النساء اعداد جميع الأطعمة التى يحبها الأطفال فى المنزل حفاظا على صحتهم وتوفيرا للنفقات.

نقدم لكم طريقة عمل مارشميللو فانيليا بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سى بى سى سفرة.

مكونات مارشميللو فانيليا
ربع كوب سكر بودرة
ثلاثة أرباع كوب نشا
3 ملعقة كبيرة جيلاتين
ثلاثة أرباع كوب ماء مثلج
نصف كوب سكر
نصف كوب ماء
نصف كوب عسل
كوب شراب الذرة
ملعقة كبيرة فانيليا

طريقة عمل مارشميللو فانيليا
* يوضع السكر والعسل وشربات الذرة والماء على النار حتى يصلوا الي 118 درجة
* يوضع الجيلاتين في الماء المثلج في الخلاط وعليه خليط السكر والعسل ثم الفانيليا
* يجهز القالب بورق زبدة وزيت ثم يرش بالنشا والسكر البودرة
* ينقل المارشميللو في القالب مع رش المزيد من السكر البودرة والنشا على الوجه
* يترك جانبا حتى يتماسك ثم يفرغ من القالب ويقطع بسكينة مدهونة بالزيت بالاشكال المرغوبة ثم يقدم.
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