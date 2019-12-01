وزير الاتصالات: متوسط سرعة الإنترنت ستصل لـ 20 ميجا بايت في الثانية بحلول نهاية العام الجاري

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن خدمات الإنترنت المنزلي تتعرض إلى انقطاع الخدمات بها بسبب رفع كفاءات الكبائن وتوصيل كابلات الفايبر إليها.





وأضاف وزير الاتصالات، في تصريحات تليفزيونية، إنه من المتوقع أن تبلغ متوسط سرعة الإنترنت 20 ميجا بايت في الثانية، بحلول نهاية العام الجاري.





وتابع وزير الاتصالات، أنه جارٍ العمل على تحديث التطبيقات التي يتلقى العملاء من خلالها الخدمة.





وأشار وزير الاتصالات، أن الدولة تسير في خطة تسهيل حصول المواطن على الخدمات الرقمية، مؤكدا أن خدمة ترخيص السيارات أصبحت بالإنترنت في بورسعيد وستعمم الخدمة العام القادم.



