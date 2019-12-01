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رياضة

تعليق إيهاب جلال على فوز المصري في الكونفدرالية الأفريقية

الأحد 01/ديسمبر/2019 - 11:53 م
ايهاب جلال
ايهاب جلال
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عمرو ابوبكر
أبدى إيهاب جلال، المدير الفني للنادي المصري، عدم رضاه عن مستوى التحكيم في لقاء نواذيبو، مشددًا على عدم تفاجئه بمستوى الفريق الموريتاني الجيد.

وقال إيهاب جلال، في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، "كنا نعلم أن نواذيبو فريق جيد جدا، وشاهدنا بعض المباريات لهم في البطولة العربية والإفريقية".

وأضاف ملعب اللقاء كان سيئا ولم يساعد الفريقين، ومستوى التحكيم كان ضعيفا أيضا، لم أشاهد هذا المستوى منذ 20 أو 30 عاما".

وتابع جلال: "النقاط الثلاث كانت الأهم في ظل الظروف الصعبة.. أعتقد أن الفوز مستحق".

وأوضح المدير الفني للمصري "استطعنا العودة في اللقاء بعد التأخر وكان اللاعبون يلعبون بثقة وهذا مهم. بعض اللاعبين لدينا يلعبون لأول مرة في دور المجموعات وخارج أرضهم، لكنهم ظهروا أيضا بشكل جيد".

جلال استمر "استقبلنا هدفين متتاليين كادا يفسدان اللقاء، لكن اللاعبين وقفوا على أقدامهم ولم نغير من شكلنا في الملعب بشكل كبير".

فوز المصري رفع رصيده للنقطة الثالثة بالتساوي مع بيراميدز في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمد رصيد نواذيبو عند لا شيء من النقاط.

ويلتقي المصري في الجولة الثانية مع إينوجو رينجرز في مصر يوم 8 ديسمبر، فيما يحل نواذيبو ضيفا على بيراميدز في مصر أيضا.

جدير بالذكر أن المصري فاز على نواذيبو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

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