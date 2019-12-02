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توك شو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الاثنين 2- 12-2019.. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:37 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" تقريرًا مُفصلًا، اليوم الاثنين 2 -12-2019، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وجاء سعر الدولار اليوم واسعار العُملات الأجنبية، على النحو التالي:

الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري اليوم
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.16 جنيه للشراء و 16.016 جنيه للبيع.

اليورو أمام الجنيه المصري اليوم
أصبح سعر اليورو يساوي 17.81 جنيه للشراء و17.69 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني اليوم في مصر
جنيه إسترليني 20.89 جنيه للشراء و20.76 جنيه للبيع.

الين اليابانى " 100"
الين اليابانى 14.76جنية شراء و14.66 جنية للبيع .

فرنك سويسرى
الفرنك السويسرى 16.16 جنية شراء 16.06 جنية بيع .
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