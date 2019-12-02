ضبط فني بمياه الغربية متهم باختلاس 128 ألف جنيه

تمكنت مباحث قسم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، اليوم الاثنين، من ضبط فنى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، وموظفة بوحدة صحية بمركز طنطا، بسبب اختلاسات مالية بلغت للمتهمين الاثنين 179 ألف جنيه.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العقيد وليد فايد رئيس قسم مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة بالمديرية، يتضمن ضبط ( أزع – 59 سنة – فنى بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية مقيم بقرية إخناواى مركز طنطا، المطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 2019/8366 إدارى ثان طنطا ، اختلاس إيصالات سداد اشتراكات مياة تقدر قيمتها بحوالي 128 ألف جنيه، والمملوكة للشركة التى يعمل بها وعدم توريد قيمتها للشركة.



وضبط ( م.أ – 54 سنة ) موظفة بالوحدة الصحية بقرية صناديد بمركز طنطا، والمطلوب ضبطها وإحضاره فى القضية رقم 2019/2737إدارى مركز طنطا ، اختلاس أجهزة ومنقولات عهدتها خاصة بجهة عملها السابقة، والتى تقدر بمبلغ 51 ألف جنيه.



واتُخذت الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.