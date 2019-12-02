أول تعليق من سعد لمجرد بعد عودته إلى الغناء على المسرح

نشر الفنان سعد لمجرد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يعرب فيه عن سعادته بعودته إلى الغناء على المسرح بعد غياب استمر ثلاث سنوات وذلك فى أول تعليق له بعد إعلان المستشار تركى آل الشيخ عن مشاركته فى موسم الرياض.



علق سعد لمجرد قائلا "سعيد جدا بعودتي للمسرح".



كان كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن حفل غنائي يحييه المطرب المغربي سعد لمجرد، وفرقة ميامي الكويتية.



ويقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر، على مسرح محمد عبده (بوليفارد) ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.



يذكر أن المطرب المغربي سعد لمجرد تم القبض عليه في أكتوبر 2016، على خلفية اتهامه بقضية اغتصاب في فرنسا.