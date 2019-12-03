حمدي الميرغني يعلن عن موعد عرض لوكاندة الأوباش في موسم الرياض

نشر الفنان حمدي الميرغني، صورة جديدة عبر حسابه على إنستجرام، أعلن من خلالها موعد عرض مسرحية لوكاندة الأوباش في السعودية.



وظهر حمدي الميرغني، في الصورة مع أبطال عرض مسرحية لوكاندة الأوباش المقرر عرضه ضمن موسم الرياض في المملكة.



وعلق حمدي الميرغني على الصورة: "مستنينكم فى موسم الرياض من يوم ٤ إلى ٧ ديسمبر".



ويشارك المطرب والملحن عصام كاريكا في تلحين أغنية داخل عرض مسرحية "لوكاندة الأوباش" من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.



وكان بعض نجوم مسرحية "لوكاندة الأوباش" قد شاركوا صورا من كواليس التحضير للعرض، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الأيام الماضية، قبل أن يعلن حمدي الميرغني موعد عرضها.