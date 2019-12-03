أهم الأخبار..الرئيس السيسي يفتتح مجموعة من المشروعات القومية في دمياط.. حكاية زوج بيشرب مخدرات وما بيصرفش وولع في نفسه.. تعرف على عدد زيجات مديحة يسري في ذكري ميلادها

شهد اليوم الثلاثاء عددا من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي .. وفيما يلي نستعرض أبرز ما ورد فيها:
بيشرب مخدرات ومابيصرفش.. حكاية زوج ولع في نفسه وشقة حماته بزجاجة بنزين بـ الجيزة
٤ سنوات من العذاب عاشتها الزوجة، ما بين حبس زوجها وتعاطيه المخدرات، وقلة الإنفاق، لكن الأخير قرر إنهاء ذلك فورا مستخدما كمية من البنزين، وأشعل النيران في نفسه داخل شقة حماته.
بعد سخريته من كريستيانو رونالدو.. فيرجيل فان دايك يشعل السوشيال ميديا ويتصدر تويتر
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فان_دايك ؛ بعد تصريحه الساخر من عدم تواجد كريستيانو رونالدو، في حفل جائزة الكرة الذهبية، بالرد على المذيعة بأن رونالدو ليس منافسا؛ وهو ما أثار جدلا كبيرا في الوسط الرياضي بالعالم.
الجيش المالي يعلن مقتل عنصرين وجرح 7 في انفجار عبوة ناسفة
أعلن الجيش المالي مصرع 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في دائرة منطقة كورو موبتي.
الرئيس السيسي يفتتح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط.
في ذكري ميلاد الراحلة مديحة يسري.. تعرف على عدد زيجاتها
تحل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري صاحبة لقب "سمراء النيل" والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحلت في 30 مايو عام 2018 الماضي، عن عمر يناهز الـ97 عامًا، وامتعت جمهورها بعدد من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ السينما العربية والمصرية.
أب يناشد وزارة الصحة بإجراء عملية بالقلب لابنه.. صور
ناشد المواطن أحمد محمد أبو اليزيد، المقيم فى كفر الشيخ ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ،إنقاذ ابنه الذى ولد بعيب خلقى فى القلب يحتاج إلى تدخل جراحى
كثرة الوسوسة في الصلاة.. الأزهر: أمر واحد يخلصك منها بدءا من الوضوء
كثرة الوسوسة في الصلاة تعد من الأمور المنغصة على المسلم صلاته بدءًا من الوضوء وحتى الشك في عدد ركعات الصلاة وسجدة السهو وما نحوها، خاصة وقد صارت كثرة الوسوسة في الصلاة سمة شائعة ومنتشرة بين الكثير من الناس، وقد يكون سبب كثرة الوسوسة في الصلاة ضغوط الحياة وتداعياتها المتعددة ومستجداتها المتلاحقة، بما يجعل كثرة الوسوسة في الصلاة مشكلة عامة تؤرق الكثيرون وتحتاج إلى علاج الوسوسة في الصلاة وكذلك الوسوسة في الوضوء وهل الوسواس يبطل الصلاة؟، وماذا عن تجاهل الوسواس في الصلاة، وما علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء؟ و كيفية التخلص من الوسوسة في الصلاة والوضوء ؟.
أول تعليق من رونالدو عقب تتويجه بلقب الأفضل في الدوري الإيطالي
علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي على تتويجه بجائزة لاعب العام، كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي، في حفل شهدته مدينة ميلانو، تزامنًا مع حفل الكرة الذهبية "بالون دور" في العاصمة الفرنسية باريس.
حب وانتقام .. فتاة تنهي حياة خطيبها بـ30 طعنة
شجار وضرب وقتل، هكذا انتهت قصة حب كلير مكماهون، التي سددت لـ خطيبها 30 طعنة مميتة في أنحاء جسده بسبب خلافات بينهم بمنطقة بينين تيراس في دوكينفيلد ببريطانيا.
تعليق مثير من رونالدينيو بعد تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.. شاهد
احتفل رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق بتتويج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
انفجار قرب قصر الرئاسة في إندونيسيا.. ونقل ضحية للمستشفى
أفادت وسائل إعلام إندونيسية، منذ قليل، بأن انفجارا وقع، عند ساحة النصب التذكاري الوطني، بالقرب من قصر الرئاسة، وسط العاصمة جاكرتا.
اليوم.. بدء استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة مجانا لمدة أسبوع
تبدأ بعض المواقع الشرطية الخدمية، اليوم الثلاثاء، استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة مجانا لمدة أسبوع، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
الأزهر يحذر من الانتحار: الأعمال الصالحة للمنتحر لن تنجيه من العقاب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.
بيشرب مخدرات ومابيصرفش.. حكاية زوج ولع في نفسه وشقة حماته بزجاجة بنزين بـ الجيزة
٤ سنوات من العذاب عاشتها الزوجة، ما بين حبس زوجها وتعاطيه المخدرات، وقلة الإنفاق، لكن الأخير قرر إنهاء ذلك فورا مستخدما كمية من البنزين، وأشعل النيران في نفسه داخل شقة حماته.
بعد سخريته من كريستيانو رونالدو.. فيرجيل فان دايك يشعل السوشيال ميديا ويتصدر تويتر
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #فان_دايك ؛ بعد تصريحه الساخر من عدم تواجد كريستيانو رونالدو، في حفل جائزة الكرة الذهبية، بالرد على المذيعة بأن رونالدو ليس منافسا؛ وهو ما أثار جدلا كبيرا في الوسط الرياضي بالعالم.
الجيش المالي يعلن مقتل عنصرين وجرح 7 في انفجار عبوة ناسفة
أعلن الجيش المالي مصرع 2 من جنوده وإصابة 7 آخرين في انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في دائرة منطقة كورو موبتي.
الرئيس السيسي يفتتح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط
يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة دمياط.
في ذكري ميلاد الراحلة مديحة يسري.. تعرف على عدد زيجاتها
تحل اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة مديحة يسري صاحبة لقب "سمراء النيل" والتي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1921، ورحلت في 30 مايو عام 2018 الماضي، عن عمر يناهز الـ97 عامًا، وامتعت جمهورها بعدد من الأعمال السينمائية التي تعد علامة في تاريخ السينما العربية والمصرية.
أب يناشد وزارة الصحة بإجراء عملية بالقلب لابنه.. صور
ناشد المواطن أحمد محمد أبو اليزيد، المقيم فى كفر الشيخ ،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وزارة الصحة ،إنقاذ ابنه الذى ولد بعيب خلقى فى القلب يحتاج إلى تدخل جراحى
كثرة الوسوسة في الصلاة.. الأزهر: أمر واحد يخلصك منها بدءا من الوضوء
كثرة الوسوسة في الصلاة تعد من الأمور المنغصة على المسلم صلاته بدءًا من الوضوء وحتى الشك في عدد ركعات الصلاة وسجدة السهو وما نحوها، خاصة وقد صارت كثرة الوسوسة في الصلاة سمة شائعة ومنتشرة بين الكثير من الناس، وقد يكون سبب كثرة الوسوسة في الصلاة ضغوط الحياة وتداعياتها المتعددة ومستجداتها المتلاحقة، بما يجعل كثرة الوسوسة في الصلاة مشكلة عامة تؤرق الكثيرون وتحتاج إلى علاج الوسوسة في الصلاة وكذلك الوسوسة في الوضوء وهل الوسواس يبطل الصلاة؟، وماذا عن تجاهل الوسواس في الصلاة، وما علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء؟ و كيفية التخلص من الوسوسة في الصلاة والوضوء ؟.
أول تعليق من رونالدو عقب تتويجه بلقب الأفضل في الدوري الإيطالي
علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي على تتويجه بجائزة لاعب العام، كأفضل لاعب في الدوري الإيطالي، في حفل شهدته مدينة ميلانو، تزامنًا مع حفل الكرة الذهبية "بالون دور" في العاصمة الفرنسية باريس.
حب وانتقام .. فتاة تنهي حياة خطيبها بـ30 طعنة
شجار وضرب وقتل، هكذا انتهت قصة حب كلير مكماهون، التي سددت لـ خطيبها 30 طعنة مميتة في أنحاء جسده بسبب خلافات بينهم بمنطقة بينين تيراس في دوكينفيلد ببريطانيا.
تعليق مثير من رونالدينيو بعد تتويج ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه.. شاهد
احتفل رونالدينيو لاعب فريق برشلونة السابق بتتويج ليونيل ميسي بجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في تاريخه، والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.
انفجار قرب قصر الرئاسة في إندونيسيا.. ونقل ضحية للمستشفى
أفادت وسائل إعلام إندونيسية، منذ قليل، بأن انفجارا وقع، عند ساحة النصب التذكاري الوطني، بالقرب من قصر الرئاسة، وسط العاصمة جاكرتا.
اليوم.. بدء استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة مجانا لمدة أسبوع
تبدأ بعض المواقع الشرطية الخدمية، اليوم الثلاثاء، استخراج وثائق السفر وتصاريح العمل لذوي الإعاقة مجانا لمدة أسبوع، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبتوجيهات من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
الأزهر يحذر من الانتحار: الأعمال الصالحة للمنتحر لن تنجيه من العقاب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.