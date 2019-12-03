أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الثلاثاء 3 -12- 2019

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 3– 12- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.



ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.



وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:



أسعار الخضراوات اليوم في مصر



الطماطم: 4.5 جنيه

البطاطس: 8 جنيهات

الخيار: 4 جنيهات

الفاصوليا: 10 جنيهات

الملوخية : 5 جنيهات

الفلفل الملون : 17 جنيها

القلقاس : 8 جنيهات



أسعار الفاكهة اليوم في مصر



الكمثرى : 15 جنيها

رمان: 7.5 جنيه

جوافة: 5 جنيهات

الموز : 10 جنيهات