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مرأة

بـ خطوات سهلة وبسيطة.. تعرفي على طريقة عمل الخيار المخلل

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
طريقة عمل الخيار
طريقة عمل الخيار المخلل
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حياة عبد العزيز
تعتبر المخللات من الأطباق الجانبية الهامة على موائد الطعام، ومن أبرز المخللات الخيار، فتعرفي على طريقة عمل الخيار المخلل بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال الشيف عظيمة حمدى.

مقادير الخيار المخلل: 

كيلو خيار
4 فص ثوم مفروم
كرفس
4 ملاعق خل
ملح 
ماء 

طريقة تحضير الخيار المخلل: 

- نحضر برطمان معقم.

- يقطع الخيار بأي شكل وممكن وضعه دون تقطيع.

- نضع في البرطمان الثوم والخل والملح والكرفس ثم نضع الخيار ويقلب جيدا مع الخل والملح ثم نضع الماء الساخن، ثم غلق البرطمان جيدًا.

- ضيفي ملعقه صغيره سكر تساعد على القرمشة

- نضع البرطمان في الثلاجة بعد ان يستوي الخيار.
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