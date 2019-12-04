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اقتصاد

رئيس بنك مصر: نملك استراتيجية للتحول الرقمي

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 01:31 ص
بنك مصر
بنك مصر
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محمد يحيى
أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن مصرفه لديه استراتيجة لتعزيز اجراءات للتحول الرقمي منها؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية لجذب العملاء من بينها خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.

وأضاف في تصريحات له، أن بنك مصر الحكومي من أوائل البنوك التي تتيح خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر 8 آلاف ماكينة صراف آلي و 90 ألف منفذ فوري لدفع فواتير المرافق والخدمات مثل فواتير المحمول والهاتف الأرضي وكذلك التبرعات.

وأوضح أن البنك يعد أول مصر يستخدم تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول.وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريًا.
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