رئيس بنك مصر: نملك استراتيجية للتحول الرقمي

أكد محمد الإتربي، رئيس بنك مصر، أن مصرفه لديه استراتيجة لتعزيز اجراءات للتحول الرقمي منها؛ تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي BM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية لجذب العملاء من بينها خدمة الإنترنت والموبايل البنكي.





وأضاف في تصريحات له، أن بنك مصر الحكومي من أوائل البنوك التي تتيح خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر 8 آلاف ماكينة صراف آلي و 90 ألف منفذ فوري لدفع فواتير المرافق والخدمات مثل فواتير المحمول والهاتف الأرضي وكذلك التبرعات.