متظاهرون يلقون البيض على رئيس وزراء مالطا ..فيديو

ألقى متظاهرون البيض على رئيس وزراء مالطا، وكالوا له السباب، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بوفد من البرلمان الأوروبي، الذي أخبره بضرورة التنحي فورا بسبب تعامله مع التحقيق في جريمة قتل الصحفية، دافني كاروانا جاليزيا.





وتعالت صيحات "عار عليك" على جوزيف موسكات، ووزير العدل أوين بونيتشي لدى وصولهما إلى مقر الحكومة للقاء الوفد، وتم إرسالهما إلى مالطا لمراجعة حكم القانون في أعقاب الفضيحة.





تم تفجير سيارة كاروانا جاليزيا، الصحفية التي كانت تحقق في الفساد على أعلى مستوى في مالطا، في أكتوبر 2017.





وتريد عائلة الضحية من موسكات أن يستقيل على الفور، قائلة إنه يحمي الأصدقاء والمقربين من التحقيق. رغم انه نفى ذلك، ودافع عن تعامله مع التحقيق في جريمة القتل.





وقال حزب المعارضة الرئيسي إنه سيقاطع البرلمان إلى أن يترك موسكات منصبه.





وقالت صوفي إن فيلد، التي تقود البعثة البرلمانية للاتحاد الأوروبي تزور مالطا لمدة يومين، إنها "غير مطمئنة" بعد اجتماعها مع موسكات وبونيشي.





وقالت للصحفيين"أعتقد أن الجميع يدرك، بما في ذلك رئيس الوزراء نفسه، أنه ارتكب بعض الأخطاء الجسيمة في الحكم وأود أن أقول إن البقاء لفترة أطول من اللازم هو خطأ آخر في الحكم".





ولم يصدر عن موسكات ولا بونيتشي أي تعليق فوري عقب المحادثات.



