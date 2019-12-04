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أخبار العالم

لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي تصادق على تقرير عزل ترامب

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 02:47 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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قسم الخارجي
صدقت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي على التقرير الخاص بمساءلة الرئيس دونالد ترامب الرامي إلى العزل، وفقا لقناة "الحرة".

كان تقرير نهائي للتحقيق الذي أجراه مجلس النواب بحق ترامب أكد أن الأدلة التي يمكن أن تؤدي إلى عزل ترامب بسبب إساءة استغلاله منصبه وعرقلته عمل الكونجرس "هائلة".

وجاء في التقرير الذي يهدف إلى دعم توجيه اتهامات رسمية لترامب أن "الأدلة على سوء سلوك الرئيس هائلة، وكذلك الأدلة على عرقلته عمل الكونجرس.

وأضاف "ليس هناك رئيس في التاريخ باستثناء ترامب أصدر أمرا للجهاز التنفيذي بأكمله بعدم الشهادة أمام الكونجرس".

وأوضح التقرير أن الاتصال الذي جرى في 25 يوليو بين ترامب ورئيس أوكرانيا كان تصعيدا مثيرا لحملة استمرت شهورا لتحقيق "مكاسب سياسية"، مؤكدا أن ترامب سعى بشكل شخصي ومن خلال عناصر من داخل وخارج الحكومة الأميركية تدخل حكومة أجنبية وهي أوكرانيا ليستفيد من ذلك في إعادة انتخابه.

بينما اعتبر البيت الأبيض بعد نشر التقرير أن هذا التحقيق "الزائف" لم يقدم "أي دليل" ضد الرئيس.
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