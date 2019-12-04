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فن

أسيب شغلي وتصرف عليا؟.. إيمي طلعت زكريا ترد على سؤال محرج من أحد متابعيها

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 04:13 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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محمد بدران
شاركت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، جمهورها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة جديدة لها.

وظهرت إيمي، خلال الصورة مع الفنانة منى السيد ومجموعة من الفنانين، وكتبت على الصورة قائلة: "عمل فني جديد، قريبا دعواتكم".

وعلق متابع قائلًا "أنا شايف يا ايمى مع احترامى ليكى طبعا على الاقل يعدى سنة على وفاة بابا الله يرحمه" وردت ايمى " قائلة" يعنى اسيب شغلى وهتصرف عليا طيب".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، ومن تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.
أسيب شغلي وتصرف عليا؟.. إيمي طلعت زكريا ترد على سؤال محرج من أحد متابعيها
أسيب شغلي وتصرف عليا؟.. إيمي طلعت زكريا ترد على سؤال محرج من أحد متابعيها
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