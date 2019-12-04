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أخبار العالم

تفاصيل محاولة سرقة رجل أمام مسجد في جدة.. وحقيقة الفيديو المتداول

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
محاولة سرقة رجل
محاولة سرقة رجل أمام مسجد في جدة.
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قسم الخارجي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو، يبين فشل لصين، فى سرقة رجل مسن- يدعى عبد الله الغامدي- على باب مسجد فى المملكة، حيث اكتشف محاولتهم سرقته، ووجه لكمة قوية لأحدهما، وأشار بعض النشطاء إن الواقعة حدثت في الرياض.

السعودي عبد الله الغامدي، كشف لصحيفة "عكاظ" حقيقة الفيديو المتداول، مؤكدا عدم صحة ما يتم نشره؛ لأن الحادثة وقعت في محافظة جدة، بجوار مسجد في أبحر الشمالية، وقت صلاة المغرب.

وقال عبد الله الغامدي، إنه حضر للمسجد؛ لأداء صلاة المغرب، ولاحظ شخصا يسير بجواره، مضيفاا أنه أسرع الخطوات ليسبقه في الدخول إلى المسجد، لكنه توقف فجأة وأدعى السقوط.

وتابع عبد الله الغامدي "وفي تلك اللحظة شعرت بشخص آخر خلفي محاولا «نشلي»، عندها كشفت ما يخطط له أولئك الأشخاص، فدفعت من خلفي، وحاولت الإمساك به دون جدوى، ليفر هو وشريكه نحو إحدى المركبات الصغيرة، التي كانت تنتظرهما خارج المسجد".

وأكد عبد الله الغامدي أنه توجه نحو أحد مراكز الشرطة ليقدم بلاغًا رسميا بالواقعة، حيث قيد أوصاف الجناة لدى فريق التحقيق.

وأبدى عبد الله الغامدي، استغرابه من الجرأة التي كان عليها اللصوص، ومحاولتهما سرقة شخص بجوار أحد بيوت الله دون خوف أو رادع ديني.

وأوضحت الصحيفة، نقلا عن مصادرها، أن الأجهزة الأمنية في شرطة جدة شرعت في متابعة الجناة وضبطهم.
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