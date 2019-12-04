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فن

عرض لما بنتولد ضمن مهرجان الكرامة لأفلام حقوق الإنسان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 06:19 م
صدى البلد
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محمد نبيل
يعرض فيلم لما بنتولد يوم السبت ٧ ديسمبر الساعة ٨ مساءً في المركز الثقافي الملكي - المسرح الرئيسي، ضمن المسابقة الرسمية لـ مهرجان الكرامة لأفلام حقوق الإنسان - الأردن.

الفيلم تم عرضه مؤخرا ضمن فعاليات الدورة الحادية والاربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ضمن قسم بانوراما السينما المصرية واعقبه ندوة مع صناعه أدارها الناقد محمد نبيل.

ينطلق مهرجان كرامة لحقوق الإنسان بالأردن (5- 12 ديسمبر)، بمشاركة عدد من الأفلام العربية ومنها بين بحرين للمخرج أنس طلبة، امباركة للمخرج محمد زين الدين، مفك للمخرج بسّام جرباوي، طعمي السمكات للمخرج مارك سلامة، عبد الله وليلى للمخرجة عشتار الخرسان، وآدم للمخرج محمد المرادي.

وينافس امباركة ومفك ضمن مسابقة أفضل فيلم روائي طويل، بينما ينافس فيلمي طعمي السمكات وعبد الله وليلى ضمن مسابقة أفضل فيلم قصير، وفيلم بين بحرين ضمن مسابقة أنهار.

مهرجان كرامة لحقوق الإنسان تأسس في عمان بالأردن عام 2010. ويهدف إلى طرح ومناقشة قضايا حقوق الإنسان. واحتفاءً بتتويجه لعقده الأول.

ينطلق المهرجان هذا العام تحت شعار "جيل كرامة إلى الأمام"، ليسلط الضوء في هذه الدورة على جيل جديد من المخرجات و المخرجين المهتمين بالقضايا الحقوقية والمعاصرة.
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