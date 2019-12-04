كلوب يكشف الأحق بالفوز بالكرة الذهبية

أكد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أن مدافعه الهولندي فيرجل فان دايك كان الأحق بالفوز بجائزة "الكرة الذهبية"، والتي فاز بها قائد برشلونة ليونيل ميسي.



وقال يورجن كلوب خلال تصريحات صحفية قبيل مباراة إيفرتون: " ميسي أفضل لاعب رأيته في حياتي، لكن فان دايك يستحق الكرة الذهبية لأنه قدم أداء فردي لم أشاهد مثله من أي مدافع ".



ويدخل فريق ليفربول الانجليزي ساعيا الي تحقيق الفوز في مباراة ديربي الميرسيسايد، خاصة وانه ديربي من نوع خاص لدى فريق الريدز.



ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بفارق 8 نقاط عن صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي برصيد 32، ولكن الأخير خاض مواجهة أكثر من فريق ليفربول.



ويأتي فريق ايفرتون في المركز السابع عشر برصيد 14 نقطة من 14 مباراة خاضها بالدوري الانجليزي، حيث فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين، وهزم في 8 مواجهات.