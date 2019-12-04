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أخبار العالم

انفراجة كبرى.. وزير الخارجية الأمريكي يعلن تبادل بلاده للسفراء مع السودان

الأربعاء 04/ديسمبر/2019 - 07:39 م
حمدوك
حمدوك
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محمد علي
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة والسودان قررتا بدء إجراءات تبادل السفراء، وهو الإجراء الذي يشير إلى انفراجة مهمة في العلاقات السودانية الأمريكية التي تضررت كثيرًا خلال سنوات، وفق ماذكرت سكاي نيوز.

وكان قد وصل رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستغرق أسبوعًا، ضمن مساعي السلطة الانتقالية لتطبيع العلاقات بين البلدين، بعدما تدهورت لثلاثة عقود .

ويعد حمدوك أول مسؤول سوداني يرحب به في واشنطن، ووصل إليها بدعوة رسمية منذ سنوات، يحمل في حقيبته منجزات حكومته وخطوات التغيير والسلام، بجانب مطالبته برفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ورغم حالة الود بين واشنطن والخرطوم حاليا، يرى مراقبون أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاجتثاث الإخوان ستعطي دفعة إيجابية للمحادثات التي سيجريها حمدوك مع المسؤولين الأمريكيين.

واستهل عبدالله حمدوك زيارته إلى واشنطن بلقاء مع الجالية السودانية، حيث استمع إلى رؤاهم بشأن تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية والعبور بالبلاد إلى بر الأمان.

وبحسب المتحدث الرسمي للخارجية السودانية، السفير منصور بولاد، فإن رئيس الوزراء يلتقي خلال الزيارة بعدد من المسؤولين بينهم نائب وزير الخارجية الأمريكي ووزير المالية، وسفير الولايات المتحدة للحريات الدينية، ومدير المعونة الأمريكية.

وسيعقد لقاءات مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ومع رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ، واللجنة الأمريكية للحريات الدينية إضافة للقاء البنك العالمي، ومدير صندوق النقد الدولي، ومسؤولين آخرين.

وتوقع المتحدث أن يقدم رئيس الوزراء عرضًا للأوضاع في السودان على خلفية مسؤوليات الحكومة في الفترة الانتقالية بما فيها الوصول إلى سلام وبناء الدولة.

وشهدت العلاقات الأمريكية - السودانية تدهورا خلال عقود ماضية، قامت خلالها واشنطن بإدراج الخرطوم في قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ 1993، وألحقت واشنطن هذه العقوبات بحظر اقتصادي شامل على السودان عام 1997، قبل رفعه في أكتوبر عام 2017.
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