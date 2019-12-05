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اقتصاد

جمارك الأدبية تفرج عن بضائع بقيمة 147.19 مليون جنيه في شهرين

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:28 ص
مصلحة الجمارك
مصلحة الجمارك
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محمد يحيي
أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة السيد عطية السروجى في أكتوبر الماضي، عن 432 رسالة جمركية لبضائع متنوعة بقيمة تبلغ قيمتها 147.91 مليون جنيه.

ذكر تقرير صادر عن مصلحة الجمارك قدمه السيد نجم رئيس المصلحة، للدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تلك البضائع كانت عبارة عن ( زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح )، وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار للتليفون المحمول.

وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية بلغت 17.822 مليون جنيه، والضرائب بـ116.2 مليون جنيه، بخلاف ضرائب لصالح الجهات الاخري بقيمة 14.54 مليون جنيه.

كما تم تصدير مشمول 4 بيانات جمركية صادر نهائى عبارة عن سيلاج ذرة - دريس برسيم - يوريا وسداد رسم صادر بمبلغ 593 ألفا و186 جنيه خلال نفس الفترة.
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