جمارك الأدبية تفرج عن بضائع بقيمة 147.19 مليون جنيه في شهرين

أفرجت الإدارة العامة لجمارك الأدبية برئاسة السيد عطية السروجى في أكتوبر الماضي، عن 432 رسالة جمركية لبضائع متنوعة بقيمة تبلغ قيمتها 147.91 مليون جنيه.





ذكر تقرير صادر عن مصلحة الجمارك قدمه السيد نجم رئيس المصلحة، للدكتور محمد معيط وزير المالية، إن تلك البضائع كانت عبارة عن ( زيوت نباتية ومجروش بلاستيك ومكونات تكييف - قطع غيار ثلاجات - مراوح )، وقطع غيار أجهزة كهربائية وقطع غيار سيارات وإكسسوار للتليفون المحمول.





وأوضح التقرير أن الرسوم الجمركية بلغت 17.822 مليون جنيه، والضرائب بـ116.2 مليون جنيه، بخلاف ضرائب لصالح الجهات الاخري بقيمة 14.54 مليون جنيه.



