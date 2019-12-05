البنتاجون ينفي نيته إرسال 14 ألف عسكري لمحاربة إيران: تسريبات غير صحيحة

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن واشنطن تدرس إرسال 14 ألف جندي لمنطقة الشرق الأوسط لمواجهة التهديدات الإيرانية.







وأضافت في تقرير، أن مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يدرسون نشر عشرات السفن لمواجهة التهديد الإيراني.

نفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، أليسا فرح، صحة التقارير التي أشارت إلى عزم الولايات المتحدة إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، بعدما جاءت تسريبات بأن أمريكا تفكر في إرسال الآلاف من الجنود لمواجهة إيران على لسان صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.وكتبت في تغريدة على حسابها على "تويتر"، قائلة: "لنكن واضحين، هذا التقرير خاطئ، الولايات المتحدة لن ترسل 14 ألف جندي إلى الشرق الأوسط".كما ذكرت أن هناك خطة لإرسال قوات أمريكية إلى المنطقة تهدف إلى ردع أي رد إيراني محتمل على العقوبات الأمريكية.يذكر أن مسئولا رفيعا في وزارة الدفاع كشف، بحسب ما أفادت وكالة رويترز، أن هناك مؤشرات على احتمال وقوع عدوان إيراني قريبًا.وأضاف جون رود، ثالث أكبر مسئول في البنتاجون، للصحفيين، أن لدى الولايات المتحدة مخاوف من سلوك إيراني محتمل لكنه لم يوفر تفاصيل عن المعلومات التي استندت إليها تلك المخاوف أو عن أي مدى جدول زمني.وجاءت تصريحات المسئول الأمريكي، بعد أن نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن عدة مسئولين في البنتاجون والإدارة الأمريكية، قولهم إن هناك العديد من المعلومات الاستخباراتية حول تهديدات إيرانية محتملة ضد القوات الأمريكية ومصالحها في الشرق الأوسط.