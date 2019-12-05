نهاية فصل الخريف.. الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الملابس الشتوية.. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن الشتاء جغرافيا لم يبدأ بعد، مشيرا إلى أنه في نهاية الخريف يكون الليل طويلا إلى حد ما، حيث تقل فيه درجات الحرارة لتصل إلى 13 أو 14 درجة على أغلب مدن ومحافظات شمال البلاد.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن في جنوب وشمال الصعيد تحديدا تصل درجة الحرارة اليوم إلى 11 درجة، موضحا بضرورة ارتداء المواطنين الملابس الشتوية وحتى خلال ساعات النهار تحت سطوع آشعة الشمس.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أنه بالرغم من تأثير اتجاه الرياح للشمال الغربى الذى يكون مصدره قادم من أوروبا، إلا أن كمية الرطوبة اليوم قليلة إلى حد ما، مما قلل من تكون الشبورة المائية بنسبة قليلة، لافتا إلى أنه خلال الأيام القادمة وارد أن تكون أكثر كثافة بساعات الأولى من الصباح.



وأشار إلى أن اليوم هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية أو الغربية ومناطق من شمال الدلتا، مؤكدا أن نسبتها تكون من خفيفة إلى متوسطة وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية، مضيفا إلى وجود اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر ومناطق من شرق البحر المتوسط.



وأكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن فصل الخريف هذا العام يسير حول المعدل الطبيعي له، مشيرا إلى أنه ليس مختلف عن الأعوام السابقة بل لم تأتى أى كتل هوائية تجعل درجات الحرارة أقل من هذا المعدل الطبيعي، لافتا إلى أنه وارد إنخفاض درجات الحرارة أكثر خلال الأيام القادمة.







