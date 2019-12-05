بعد ظهور نادر.. معلومات عن الفنانة المعتزلة نهلة رأفت زوجة شقيق عادل إمام

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المعتزلة نهلة رأفت، زوجة المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، بعد سنوات من غيابها عن الظهور الإعلامي.



لذا نرصد هنا عددا من المعلومات عنها.



نهلة رأفت فنانة مصرية معتزلة، قدمت عددا من المسرحيات والمسلسلات التليفزيونية والأفلام في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن العشرين، ثم اعتزلت بعد زواجها من المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام.



من أبرز الأدوار التي قدمتها دور حبيبة محمود الجندي في فيلم "حكايات الغريب"، وكذلك شاركت في مسلسلات "شيء من الحنان" و"سر الأرض" و"وجوه للحب" و"قلب الأسد" و"ناس ولاد ناس" و"سبعة وجوه للحقيقة" و"بين ثلاثة" و"مولد نجم" ة"صباح الخير يا جاري" و"عشاق لا يعرفون الحب" و"شقة الأستاذ عليوه" و"الحب في عصر الجفاف".



يذكر أن نهلة رأفت ظهرت في الصور، وملامحها لم تتغير كثيرًا منذ أن كانت شابة، وتعد الصور المتداولة لها ظهور نادر منذ اعتزاله الفن قبل أكثر من 20 عامًا.



يأتي ذلك بعد يومين من الضجة التي أثير حول ابنتي نهلة رأفت (نور وفرح)، اللتين ظهرتا وهما تقبلان عمهما الزعيم عادل إمام، وانتشرت الصورة بشكل مكثف على السوشيال ميديا.