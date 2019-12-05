أحدها يحميك من الإصابة بمرض خطير.. 9 فوائد لـ حبة البركة

حبة البركة هي عشب نباتي ينمو سنويا في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وتنتمي إلى فصيلة اليانسون، بالاضافة إلى أنها تحتوي على الكثير من المواد الغذائية المهمة للجسم، فيتامينات ومعادن وبروتينيات النباتية، وبعض الأحماض الدهنية غير المتشبعة.



وفي هذا السياق قالت الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية، إن حبة البركة تساهم في الآتي :



- الحفاظ على صحة البشرة .

- تعزيز المناعة .

- تخفيف أعراض البرد .

- تخليص الجسم من السموم .

- تقوية الذاكرة .

- الوقاية من السرطان .

- الحفاظ على صحة القلب .

- السيطرة على ضغط الدم المرتفع .

- ضبط مستوى السكر في الدم .



وأشارت استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه من الممكن إضافة ملعقة صغيرة من حبة البركة للفطور، كما يمكن استخدامها للحامل والمرضعة.