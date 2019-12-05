فتح 122 فصلا لمحو الأمية بمراكز الشباب في المنيا

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة المنيا، عن فتح 122 فصلًا لمحو الأمية داخل مراكز الشباب، خلال شهر نوفمبر الماضى.



وأوضحت أن فتح تلك الفصول؛ تمهيدا لدخول الدورات الامتحانية بمراكز "بنى مزار، مطاى، ملوى وديرمواس و سمالوط"؛ وذلك ضمن مشروع "المصريون يتعلمون"ووفقًا لبروتوكول التعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية.



وقال مندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، إن الفصول ستخدم 5 مراكز من محافظة المنيا، وقد اختلفت أعدادها تبعا ً للكثافة السكانية.



وأشار إلى أنه تم فتح 38 فصلا بمركز بنى مزار و5 في مركز مطاى و39 بملوى و31 بديرمواس و 9 بسمالوط .

