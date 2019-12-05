ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب البرنامج الباليستي.. فرنسا تطالب إيران باحترام كل التزاماتها

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 04:48 م
برنامج الصواريخ الإيراني
برنامج الصواريخ الإيراني
Advertisements
شيماء مصطفى
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن فرنسا طالبت إيران باحترام كل التزاماتها الخاصة ببرنامجها النووي وفق قرارات الأمم المتحدة.

وأكدت باريس أن برنامج طهران الباليستي لا يتوافق مع التزاماتها ضمن قرار مجلس الأمن.

وكانت فرنسا أعلنت أنها تدرس بجدية تفعيل آلية ضمن الاتفاق النووي يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات من الأمم المتحدة على إيران، خاصة مع انتهاك طهران المتكرر لأجزاء من الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "الرسالة التي أرسلتها ثلاث قوى أوروبية إلى مجلس الأمن الدولى، وتتهم فيها طهران بامتلاك صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، أظهرت "عدم وفاء" هذه الدول والتزامها تجاه الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس الذي تم التوصل إليه في العام 2015.

جدير بالذكر، أن طهران بدأت منذ مايو الماضي بالتنصل من الاتفاق النووي الموقع في فيينا مع الأوروبيين والولايات المتحدة وروسيا والصين.

وسمح بعمليات تفتيش أكثر كثافة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من من الاتفاق في مايو 2018، وفرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لافروف: الاتفاق النووي الإيراني لم يفقد قانونيته

إيران: لم نغلق باب التفاوض للحفاظ على الاتفاق النووي

العواقب خطيرة.. كبار أوروبا طالبوا إيران الالتزام ببنود الاتفاق النووي

مندوب روسي: اجتماع اللجنة الخماسية بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يعقد الشهر المقبل

الخارجية الروسية: نأمل في إجراء مناقشات مثمرة في الاجتماع الأممي حول الاتفاق النووي الإيراني

تأزم الموقف الأوروبى تجاه النووي الإيراني بعد انضمام دول لآلية انسكتس

ترشيحاتنا

بعد الإفلاس الكبير.. سميح ساويرس يستحوذ على فرع شركة توماس كوك في ألمانيا

جبروت ابن .. يقتل أمه ويهشم رأسها في الدقهلية

بعد عملية هنا الزاهد.. 5 أسباب تجبرك على استئصال المرارة

مستشفى النجوم| تطورات الحالة الصحية لـ هنا الزاهد وبدرية طلبة ونيللي كريم

تصرف غريب من ريهام سعيد على السوشيال ميديا

فيديوجراف| تفاصيل مداهمة شركة عقار التخسيس أبليكس لو راجل كل

AdvertisementS

المتهم بقتل تاجر شبرا الخيمة: زوجتى استدرجته لقضاء ليلة حمراء.. المتهمة: كان بيعاشرني وجوزي بياخد الفلوس

سبب طلاق أصالة | نسرين طافش تثير الجدل على جوجل

صور الفنانين بدون فوتوشوب.. أبرزهم سمية الخشاب وميرفت أمين

تفاصيل قصة ميرنا وعمها بـ كفر عبد الله عزيزة.. خاف لتفضحه فقتلها.. طعنها 14 طعنة ورجع نام في شقته.. مباحث منيا القمح بالشرقية تكشف لغز الجريمة

جبروت ابن .. يقتل أمه ويهشم رأسها في الدقهلية

عاجل.. الزمالك ينقل مباراته أمام أول أغسطس من استاد الأهلي

مستندات.. مرتضى منصور يكشف أكاذيب حمدي النقاز ويفجر مفاجأة

بعد فسخ عقده مع الزمالك.. الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع حمدى النقاز

متهم بهتك عرض.. ننشر صحيفة الحالة الجنائية لصديق الراقصة جوهرة

لغز محير.. هل رفض محمد صلاح المشاركة مع ليفربول في جولة دعم المثليين؟

هتك عرض وفيديو فاضح.. القصة الكاملة لـ جوهرة وصديقها

لأول مرة منذ حادثة بورسعيد.. لاعب الأهلي السابق يعلن عودته للملاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم يتحمل فراقها.. وفاة زوج بعد يوم واحد من رحيل شريكة حياته.. صور

مصر دلوقتي غير.. رانيا المشاط في حوار حصري من الإمارات.. تكشف: عائدات السياحة قفزت إلى مستوى قياسي.. عروض جديدة مبتكرة ومعايير ضيافة مثالية في أكبر حملة تسويق عالمية

رئيس الوزراء للمحافظين الجدد: نبني على ما أسسه السابقون ولا نبدأ من الصفر