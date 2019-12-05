بسبب البرنامج الباليستي.. فرنسا تطالب إيران باحترام كل التزاماتها

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن فرنسا طالبت إيران باحترام كل التزاماتها الخاصة ببرنامجها النووي وفق قرارات الأمم المتحدة.



وأكدت باريس أن برنامج طهران الباليستي لا يتوافق مع التزاماتها ضمن قرار مجلس الأمن.



وكانت فرنسا أعلنت أنها تدرس بجدية تفعيل آلية ضمن الاتفاق النووي يمكن أن تؤدي إلى فرض عقوبات من الأمم المتحدة على إيران، خاصة مع انتهاك طهران المتكرر لأجزاء من الاتفاق المبرم عام 2015 مع القوى العالمية.



وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن "الرسالة التي أرسلتها ثلاث قوى أوروبية إلى مجلس الأمن الدولى، وتتهم فيها طهران بامتلاك صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية، أظهرت "عدم وفاء" هذه الدول والتزامها تجاه الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس الذي تم التوصل إليه في العام 2015.



جدير بالذكر، أن طهران بدأت منذ مايو الماضي بالتنصل من الاتفاق النووي الموقع في فيينا مع الأوروبيين والولايات المتحدة وروسيا والصين.



وسمح بعمليات تفتيش أكثر كثافة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من من الاتفاق في مايو 2018، وفرض عقوبات على الاقتصاد الإيراني.