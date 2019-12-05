بيراميدز يكتسح النجوم 6-1 ويتأهل الى دور الـ16 فى كأس مصر

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد تحقيق فوز كبير، على النجوم، بستة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل في دور الـ32 من المسابقة على استاد الدفاع الجوي.



وجاءت المباراة جيدة المستوى من فريق بيراميدز، الذي اعتمد على الهجوم منذ بداية المباراة، في المقابل لم يتمكن فريق النجوم في الصمود رغم تقدمه في البداية، ولكنه لم يحافظ على التقدم.



وافتتح الأهداف فريق النجوم في الدقيقة 13 عن طريق نادر الطويلة بتسديدة رائعة من خطأ على حدود المنطقة يسددها لتسكن الزاوية اليمنى للشباك، وبعدها أحرز المهاجم دودو الجباس هدف التعادل في الدقيقة 19 بعد عرضية سددها بالرأس في الشباك.



وقبل نهاية الشوط الأول بدقائق أحرز بيراميدز الهدف الثاني في الدقيقة 44 عن طريق إبراهيم حسن بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.



وفي الشوط الثاني، واصل الفريق تألقه وزيادة الاهداف، وأحرز دودو الجباس الهدف الثالث في الدقيقة 56 بعد عرضية زميله التونسي عمر يونس لعيوني، ثم أضاف مدافع النجوم محمود السيد الهدف الرابع بالخطأ في مرماه، وبعدها أحرز المدافع عبدالله بكري الهدف الخامس برأسية قوية في الدقيقة 75، واختتم جون أنطوي بالهدف السادس في الدقيقة 84.