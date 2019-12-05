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أخبار العالم

هكذا هنأ ضاحي خلفان المنتخب السعودي بفوزه على قطر في خليجي 24

الخميس 05/ديسمبر/2019 - 09:52 م
ضاحى خلفان
ضاحى خلفان
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محمد بدران
قدم ضاحى خلفان نائب قائد شرطة دبي، التهنئة للمنتخب السعودي بعد فوزه على نظيره القطري بهدف دون رد، في نصف النهائي الذي أُقيم اليوم الخميس، بكأس الخليج العربي "خليجي 24".

وكتب ضاحى خلفان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "‏مبروك فوز التحالف".

وأحرز عبد الله الحمدان الهدف الأول لصالح منتخب السعودية بعد مرور 28 دقيقة ، في رحلة الوصول إلى النهائي.

وسيلعب منتخب السعودية ضد البحرين يوم الأحد 8 ديسمبر الجاري في مباراة نهائي بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وكان منتخب البحرين تأهل للعب المباراة النهائية على حساب العراق بركلات الترجيح 5-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بهدفين لمثلهما.
هكذا هنأ ضاحي خلفان المنتخب السعودي بفوزه على قطر في خليجي 24
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