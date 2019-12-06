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رياضة

عدلي القيعي: عنف طارق حامد سندفع ثمنه دوليا بسبب التحكيم

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 01:30 ص
طارق حامد من مباراة
طارق حامد من مباراة الزمالك وبيراميدز
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محمد رشاد
انتقد عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى عنف طارق حامد لاعب وسط الزمالك فى المباريات التي يلعبها أمام المنافسين.

وقال القيعى خلال ظهوره ببرنامج ملك وكتابة المذاع على قناة الأهلى إن سلبية التحكيم وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة ضد طارق حامد تساعده على اللعب بعنف ضد المنافسين.

أكد مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى أن تدخلات طارق حامد العنيفة سيدفع ثمنها المنتخب الوطنى فى المباريات الدولية.

ونال طارق حامد البطاقة الصفراء مع الزمالك فى مباراة الشرقية التى انتهت بفوز الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر .
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