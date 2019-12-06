ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الخطيب رفض الإعلان عنها.. عدلي القيعي يكشف أبرز مغانم الأهلي في حق الانتفاع بملعب السلام

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:34 ص
عدلي القيعي
عدلي القيعي
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أبرز فوائد حصول النادي على حقوق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عاما.

وأكد القيعي في تصريحات لـ قناة الأهلي أن الفريق أصبح من حقه خوض مرانه على استاد السلام مما سيخفف الضغط على استاد التتش الذي عانى كثيرا من مران الفريق عليه بشكل أساسي.

وتابع أن الفرق الكبرى من الممكن أن تقيم معسكرات خارجية على الملعب مما يدر أموالا على خزينة النادي مشددا أن فكرة وجود استاد للأهلي نقل النادي لمكانه عالية.

وأكمل عدلي القيعي أن الاستاد ليس حكرا على الفريق حيث من الممكن استضافة مباريات طارئة عليه مثلما سيحدث في مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي.

وتابع: أن محمود الخطيب رئيس النادي لم يكشف أمس عن جميع مكاسب النادي من الحصول على حق انتفاع استاد السلام ولكن ما حدث هو نقلة كبيرة للنادي وانجاز تاريخي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني اليوم الجمعة فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد السلام الدولي.

وخسر الأهلي المباراة الأولى 1-0 أمام النجم الساحلي في تونس في لقاء شهد اعتراضات تحكيمية كبيرة من الأحمر وتحركات رسمية لدى الكاف والفيفا ضد حكم المباراة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدلي القيعي يكشف عن سبب إصابات لاعبي الأهلي

الأهلي بمن حضر.. عدلي القيعي يكشف عن رأيه بـ فايلر

رسميًا.. تغيير اسم ملعب السلام الدولي إلى استاد الأهلي

خطوة تأخرت كثيرا.. تعليق شوبير على قرارات مجلس إدارة الأهلي

اخبار الرياضة.. مفاوضات الأهلي مع النقاز.. الخطيب يزور تركي الـ شيخ.. خدعة الزمالك لـ هاني سعيد

الأهلي يتسلم استاد السلام قبل موقعة الهلال السوداني

ترشيحاتنا

فيفا يكشف بالخطأ فضيحة الرشوة في مونديال قطر.. تفاصيل

محمود فتح الله: انتهاء مشكلة مستحقاتي القديمة لدى نادي الزمالك

رسميًا .. الاتحاد الإنجليزي يعلن موعد مباراة ليفربول وايفرتون بكأس الاتحاد

أخبار الفن| هجوم شرس على غادة عبد الرازق بسبب خالد النبوي.. غياب أهل الفن عن عزاء محمد خيري

بسبب حركة تلقائية نقوم بها يوميا.. شاب يصاب بسكتة دماغية مفاجئة

في ذكرى ميلاد عبد الغني النجدي.. قريبته نجمة شهيرة اليوم تعرف عليها

AdvertisementS

أول رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية على قطر بـ خليجى 24

أخبار الرياضة .. رد فعل من تركي آل الشيخ بعد فوز السعودية.. حمدي النقاز يرغب في العودة إلى الزمالك

الأهلى يقيد لاعبا جديدا بقائمته الإفريقية قبل مواجهة الهلال السوداني | تعرف عليه

عدلي القيعي: مرحبا بالزمالك على إستاد الأهلي في مبارياته الأفريقية

ليلة المباراة .. تغييرات كبيرة فى الأهلى قبل مواجهة الهلال السوداني

عدلي القيعي: عنف طارق حامد سندفع ثمنه دوليا بسبب التحكيم

الخطيب رفض الإعلان عنها.. عدلي القيعي يكشف أبرز مغانم الأهلي في حق الانتفاع بملعب السلام

رسالة هامة من عدلي القيعي إلى جمهور الأهلى بعد حق الانتفاع بملعب السلام

موعد مباراة الأهلى والهلال السوداني بأبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الأهلي يكشف موقف المدينة الرياضية بعد التعاقد مع استاد السلام

تريزيجيه يكسر رقما قياسيا لـ أستون بهدفه في تشيلسي

تعرف على قائمة الأهلي النارية لمواجهة الهلال السوداني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب حركة تلقائية نقوم بها يوميا.. شاب يصاب بسكتة دماغية مفاجئة

صينية تنفق 40 ألف جنيه استرليني من أجل استنساخ كلبها الأليف.. شاهد

بطلة.. تداول مقطع فيديو لفتاة مسلمة أنقذت عشرات الأرواح في أمريكا