الخطيب رفض الإعلان عنها.. عدلي القيعي يكشف أبرز مغانم الأهلي في حق الانتفاع بملعب السلام

كشف عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي أبرز فوائد حصول النادي على حقوق انتفاع استاد السلام لمدة 25 عاما.



وأكد القيعي في تصريحات لـ قناة الأهلي أن الفريق أصبح من حقه خوض مرانه على استاد السلام مما سيخفف الضغط على استاد التتش الذي عانى كثيرا من مران الفريق عليه بشكل أساسي.



وتابع أن الفرق الكبرى من الممكن أن تقيم معسكرات خارجية على الملعب مما يدر أموالا على خزينة النادي مشددا أن فكرة وجود استاد للأهلي نقل النادي لمكانه عالية.



وأكمل عدلي القيعي أن الاستاد ليس حكرا على الفريق حيث من الممكن استضافة مباريات طارئة عليه مثلما سيحدث في مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي.



وتابع: أن محمود الخطيب رئيس النادي لم يكشف أمس عن جميع مكاسب النادي من الحصول على حق انتفاع استاد السلام ولكن ما حدث هو نقلة كبيرة للنادي وانجاز تاريخي.



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الهلال السوداني اليوم الجمعة فى ثاني جولات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا على استاد السلام الدولي.



وخسر الأهلي المباراة الأولى 1-0 أمام النجم الساحلي في تونس في لقاء شهد اعتراضات تحكيمية كبيرة من الأحمر وتحركات رسمية لدى الكاف والفيفا ضد حكم المباراة.