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منوعات

موزة سعرها 2 مليون جنيه.. تثير ضجة حول العالم| تفاصيل القصة

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 07:11 ص
موزة
موزة
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عزة عاطف
هل تعتبرها "سذاجة" أم "عمل فني" يستحق التقدير"؟.. فقد بيعت هذه اللوحة الفارغة بعدما تم وضع "موزة يغطيها شريط لاصق" عليها، بسعر 175 ألف دولار أسترالي، أي ما يقرب من 2 مليون جنيه مصري.

يتألف الفن الذي يحمل عنوان كوميديان "Comedian"، من موزة واحدة تم شراؤها من متجر بقالة بميامي في أمريكا وقطعة شريط لاصق لتثبيتها على الحائط، وفقًا لتقارير Artnet.com.

تم عرض القطعة للبيع في معرض Art Basel Miami Beach هذا الأسبوع، وقد أصبحت حديث المدينة الآن، يقول الفنان والمخترع الإيطالي «موريزيو كاتيلان» صاحب العمل الفني، إن الهدف هو التغلب على حدود الفن التي اعتدنا عليها.

ووفقًا لموقعه على الويب فإن الأمر كله يدور حول "استكشاف إمكانيات جديدة للوصول إلى الجمهور من خلال إنشاء مساحات جديدة في الفن"، وقد صرح بعض نقاد الفن أن هذه القطعة تقدم نظرة ثاقبة حول كيفية تحديد القيمة ونوع الأشياء التي نقدرها.

بينما اعترض نقاد آخرون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي واصفين هذا الحدث بـ "موت الفن" بل و"أكثر حقبة عبثية رأوها على الإطلاق".

ولكن صدق أو لا تصدق فهذه ليست النسخة الأولى من مثل هذا النوع من الفن، فهناك 3 أعمال على نفس الشاكلة، واحدة منها قد بيعت بمبلغ 220 ألف دولار، وقد سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من هذا الحدث الغريب وقاموا بتقليد العمل في منازلهم بلصق الموز على الجدران وتصويره.
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