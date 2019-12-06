أخبار الفن ليلا | قصة زواج شيرين السري .. رامي جمال يكشف حلم حياته



يحل اليوم الجمعة 6 ديسمبر، عيد ميلاد الفنانة شريهان الـ55، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1964، من عائلة فنية، فشقيقها عازف الجيتار عمر خورشيد.



يحيى المطرب الشعبي أحمد شيبة حفلا غنائيا ليلة رأس السنة في أحد الفنادق الكبرى بمنطقة شيراتون المطار بمصر الجديدة يوم 31 ديسمبر الجارى، ومن المقرر أن يقدم شيبة خلال الحفل عددا كبيرا منها أغنيته الشهيرة "آه لو لعبت يا زهر".





وكتب رامي جمال عبر حسابه بموقع تويتر قائلا "‏حلم من أحلام حياتي اغني حاجه من ألحان الموسيقار العبقري عمر خيرت بجد بسمع مزيكته بحس اني طاير مزيكته بتصالحني وبتفرحني".

أعرب الفنان رامي جمال عن أمنية للغناء على لحن من الحان الموسيقار عمر خيرت خلال الفترة المقبلة.وكتب رامي جمال عبر حسابه بموقع تويتر قائلا "‏حلم من أحلام حياتي اغني حاجه من ألحان الموسيقار العبقري عمر خيرت بجد بسمع مزيكته بحس اني طاير مزيكته بتصالحني وبتفرحني".



يحيى المطربون عبادى الجوهر، وبدر الحبيش،وفارس مهدي، يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجارى، حفلا غنائيا فى منتزه الثمامة البرى، بمحمية الملك خالد الملكية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، برئاسة تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية.



نشر الفنان رامز جلال صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





تحتفل النجمة الكبيرة شريهان بعيد ميلادها ، حيث انها من مواليد 6 ديسمبر 1964 ، وتعد واحدة من اهم الفنانات اللاتى قدمن الادوار الاستعراضية والفوازير فى العالم العربى .

نشر موقع «صدى البلد» على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى: