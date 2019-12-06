حلم حياتي أغني من ألحانه.. رامي جمال يوجه رسالة مؤثرة لعمر خيرت.. شاهد

أعرب الفنان رامي جمال عن أمنية للغناء على لحن من الحان الموسيقار عمر خيرت خلال الفترة المقبلة.



وكتب رامي جمال عبر حسابه بموقع تويتر قائلا "‏حلم من أحلام حياتي اغني حاجه من ألحان الموسيقار العبقري عمر خيرت بجد بسمع مزيكته بحس اني طاير مزيكته بتصالحني وبتفرحني".



ولقيت تغريدته ردود واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات بين "‏‎الله هتبقه جميله" و "‏‎ياريت هتبقى أغنية روعة ياريت" و "‏‎انت فنان جميل وزوقك حلو" و" ‏‎هتغني وهنسمعك وهتنجح الاغنيه لانك مبدع ".



وأعلن الفنان رامي جمال، قبل أيام، عن إصابته بمرض البهاق، الذي يؤثر على الشكل العام بسبب تغير لون الجلد وظهور بقع فاتحة وغامقة به.



ويستعد رامي جمال الآن لطرح أحدث ألبوماته الغنائية خلال الفترة المقبلة، بعد آخر ألبوم "ليالينا" وتم طرحه عام 2018.