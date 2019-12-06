فوائد صحية مذهلة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول القرع العسلي ؟

القرع العسلي من النباتات الغنية بالعديد من الفوائد الصحية، ولكن لا يعلم الكثير أبرز تلك الفوائد، وهو ما يجعل البعض يتجاهل تناول القرع العسلي.





كشف الدكتور محسن النادي،استشارى الطب البديل، عن بعض الفوائد الصحية التى يكتسبها الجسم عند تناول القرع العسلي، وتتمثل فى :





-يحارب التهابات الجهاز البولي

-تقوية مناعة الجسم

-تنظيم ضغط الدم: حيث يحتوي القرع على البوتاسيوم، وفيتامين ج، والألياف الغذائيّة التي تساهم فى تنظيم الضغط

-يساهم في تعزيز صحة القلب

-تحسين من مستوى الكولسترول

-خفض خطر حدوث السكتات الدماغية

-يحافظ على كثافة المعادن داخل العظام

- يحسّن ملمس الجلد ومظهره

-تعزيز صحة العين

- تقليل خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائه على عنصر البيتا كاروتين الذى يقلل من تطور سرطان القولون بالأخص

-يساهم في تقليل خطر الإصابة بالسكري النوع الثاني.