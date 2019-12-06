75 عاما على الإيكاو.. وزير الطيران: مصر لن تتوانى عن دعم المنظمة

وجه الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، الشكر للمنظمة الدولية للطيران المدني الايكاو، على الجهود التي تبذلها من أجل تطوير أسس الملاحة الجوية والتخطيط لها والعمل على تطوير صناعة النقل الجوي العالمي.



وهنأ "المصري"، خلال كلمة مسجلة بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء الإيكاو، متمنيا للمنظمة العريقة المزيد من الانجازات والنجاحات لقطاع الطيران المدني، مؤكدا أن وزارة الطيران المدني المصري لن تدخر جهدا لتقديم كافة أشكال الدعم للمنظمة وخاصة دعمها للمبادرات الصادرة عن المنظمة وكذلك استضافة المؤتمرات الدولية التي تنظم بمصر.



وقال وزير الطيران المدني، إن جمهورية مصر العربية تعد من أوائل الدول الرائدة التي انضمت لمنظمة الايكاو، وأن مصر عضو فعال في مجلس المنظمة منذ الانشاء، ومنذ اللحظة التاريخية التي تم فيها توقيع اتفاقية الطيران الدولي المعروفة باتفاقية شيكاغو من قبل 52 دولة في 7 ديسمبر عام 1944م.



وأضاف أن مصر واحدة من الدول الرائدة التي انضمت إلى منظمة الايكاو ووقعت الاتفاقية في 16 مارس 1947، كما أنها تفخر باستضافتها المكتب الاقليمي لمنظمة الطيران المدني الدولي لمنطقة الشرق الاوسط بالقاهرة منذ عام 1953، الامر الذي يؤكد الدور الريادي التي تقوم به مصر للمجتمع الدولي تحت مظلة الايكاو.



وأكد وزير الطيران المدني، أن الحكومة المصرية لم تتوانى عن تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون لمنظمة الايكاو.



جدير بالذكر أن مجلس منظمة الإيكاو يضم 36 عضوا من بين ١٩٣ دولة أعضاء بالمنظمة وينقسم المجلس إلى ثلاث فئات الفئة الأولي تمثل الدول المصنعة للطائرات وأجزائها، الفئة الثانية منها مصر فتضم الدول التي لها تقدم أكبر الإسهامات في مجال الملاحة الجوية الدولية، والفئة الثالثة تضم دولا عن مناطق العالم الجغرافية.



وكانت مصر، قد نجحت في الحفاظ على مقعدها بمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، واستطاع أن يحقق نتائج إيجابية غير مسبوقة بفوز مصر بعضوية المجلس في الفئة الثانية خلال الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي بمقر المنظمة في مونتريال، ضمن فعاليات الدورة الـ 40 للجمعية العمومية لـ الإيكاو، وحصلت مصر علي المركز الأول عربيًا وافريقيا بـ 154 صوت من إجمالي167 صوتا للدول الأعضاء وهو ما يعزز صدارتها بين الدول العربية والإفريقية بمنظمة الايكاو.

