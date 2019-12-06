أهلي ٢٠٠٣ يواجه إنبي في بطولة الجمهورية غدًا

يستضيف فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ إنبي غدًا السبت، في المباراة التي تقام على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية.



يدخل الأهلي المباراة وهو يسعي لتحقيق الفوز وتعويض هزيمته في الجولة الماضية أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وأكد شريف عبد الفضيل المدرب العام للفريق جاهزية جميع اللاعبين وإصرارهم على تحقيق الفوز وتقديم عرض قوي في المباراة.



ويمتلك فريق الأهلي ٢٠٠٣ في رصيده ٢٤ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في ٣ مباريات، و ٣ خسائر، حيث فاز على سموحة ٢ – صفر، وتعادل مع الزمالك سلبيًا، وفاز على الاتحاد السكندري ٣ – ١، وعلى الجونة ٢ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٢ – صفر، وعلى طنطا ٥ – ١، وخسر أمام دجلة ١ – ٢، وفاز على أسوان ٢ – صفر اعتباريًا، وتعادل مع الإسماعيلي ٣ – ٣، ومع المقاصة ٢ – ٢، وفاز على المقاولون ٢ – ١، وخسر من بيراميدز ١ – ٣، ومن طلائع الجيش ١ – ٢، مسجلًا ٢٦ هدفًا مقابل ١٥ هدفًا في مرماه، علمًا بأنه لم يلعب في الجولتين السابعة والثامنة لعدم مشاركة فريقي إف سي مصر والمصري في البطولة.



ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ بالأهلي محمد سعد مديرًا فنيًا، وشريف عبد الفضيل مدربًا عامًا، ومحمد أحمد ماهر مدربًا، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداريا ، وعلاء مأمون طبيبا وطه محمد عبد الرحيم مخططا للأحمال وأحمد ممدوح إخصائيا للتدليك.