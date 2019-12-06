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حوادث

مصادرة 350 عبوة منشطات جنسية محظورة في حملة بـ الغربية

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 02:40 م
صدى البلد
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احمد علي
تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من شن حملة تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط 350 عبوة منشطات جنسية محظور تداولها بمخزن مواد غذائية بدائرة قسم ثان طنطا ملك المدعو "ا.م.ا" والمسئول عنه المدعو "م ع ا" 35 سنه مقيم دائرة قسم ثان طنطا.

كما تم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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