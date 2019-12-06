مصادرة 350 عبوة منشطات جنسية محظورة في حملة بـ الغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم من شن حملة تموينية لضبط المخالفين والمتلاعبين في السلع والمواد الغذائية بالمراكز والمدن.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بضبط 350 عبوة منشطات جنسية محظور تداولها بمخزن مواد غذائية بدائرة قسم ثان طنطا ملك المدعو "ا.م.ا" والمسئول عنه المدعو "م ع ا" 35 سنه مقيم دائرة قسم ثان طنطا.



كما تم التحفظ على المضبوطات.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.