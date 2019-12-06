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حوادث

مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 04:11 م
حريق سيارة سولار
حريق سيارة سولار على الطريق الدائري
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أحمد مهدي
قالت مصادر أمنية، ان حادث اشتعال النيران في سيارة سولار على الطريق الدائري لم ينتج عنه آي خسائر في الارواح.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق سيارة مواد بترول سولار على الطريق الدائري.

كان اللواء علاء الدين متولى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، انتقل إلي موقع حريق سيارة ربع نقل محملة بمواد بترولية "جاز" على الطريق الدائري بمنطقة الخصوص.

وكانت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، تلقت اخطارا من قيادات الطريق يفيد بإشتعال النيران في سيارة ربع نقل محملة بالجاز.

وبإخطار مدير الإدارة العامة للمرور، أمر بسرعة انتقال الخدمات والحماية المدنية.

ويشهد الطريق بعض الكثافات المرورية في الاتجاه القادم من الخصوص إلى منطقة مسطرد.
مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور
مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور
مصادر: لا ضحايا في حريق سيارة سولار على الطريق الدائري.. صور
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