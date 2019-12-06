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محافظات

شوف المخلل بيتعمل ازاي | ضبط 24 طنا فاسدا بـ مصانع غير مرخصة بالشرقية | صور

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 08:47 م
المخلل المضبوط
المخلل المضبوط
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محمد الطحاوي
شن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية حملة على مصانع المخللات بمركز ومدينة ديرب نجم يرافقه مراقبي الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية ومفتشو الأغذية بديرب نجم.

أكد "مسعود" أنه تم المرور على ٢ مصنع وتبين أن بهما نقصا شديدا في الاشتراطات الصحية و يعملان بدون ترخيص ، وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ٢٤ طنا ، ٣٠٠ كجم مخلل عبارة عن ٢٤٣ برميلا زنة البرميل ١٠٠ كجم لسوء التخزين ووجود خطر داهم على الصحة العامة.

وأشار إلى أنه تم إعدام ٦٠٠ كجم مخلل لوجود تغير في خواصها الطبيعية ، كما تم سحب ١٠ عينات أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وتم تحرير ٤ محاضر جنحة صحية ، كما تم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنعان لعدم وجود ترخيص ووجود خطر داهم علي الصحة العامة بهما .

وأكد وكيل الوزارة على استمرار جهود الإدارات الرقابية بالمديرية على جميع المنشآت بالمحافظة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.
شوف المخلل بيتعمل ازاي | ضبط 24 طنا فاسدا بـ مصانع غير مرخصة بالشرقية | صور
شوف المخلل بيتعمل ازاي | ضبط 24 طنا فاسدا بـ مصانع غير مرخصة بالشرقية | صور
شوف المخلل بيتعمل ازاي | ضبط 24 طنا فاسدا بـ مصانع غير مرخصة بالشرقية | صور
شوف المخلل بيتعمل ازاي | ضبط 24 طنا فاسدا بـ مصانع غير مرخصة بالشرقية | صور
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