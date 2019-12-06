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رياضة

الأهلي والهلال السوداني | شوط أول | الأحمر يكتفي بثنائية.. فيديو

الجمعة 06/ديسمبر/2019 - 09:53 م
صدى البلد
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نور عادل
انهى النادي الأهلي الشوط الأول الذي يجمعه بمنافسه فريق الهلال السوداني متقدمًا بهدفين دون رد بالمباراة التي تجمع الفريقان بالوقت الحالي باستاد السلام في ثاني جولات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وسجل هدفي النادي الأهلي حسين الشحات بالدقيقة 15، بينما سجل الهدف الثاني بالدقيقة 37 باقدام رمضان صبحي من ركلة جزاء.

بدأ النادي الأهلي المباراة بضغط على دفاعات فريق الهلال السوداني بحثا عن هدف مبكر، حتى نجح في الحصول على ركلة ركنية في الدقيقة الاولى الا انها لم تشكل خطورة على ابناء السودان.

وسدد محمد مجدي قفشة تسديدة قوية بالدقيقة ٧ كاد أن يعلن بها الهدف الأول إلا أن حارس الهلال تصدى لها ببراعة.

وكان أجايي قريبا من الهدف الأول عقب عرضية من حسين الشحات بالدقيقة ٨، إلا أن حارس الهلال تصدى لها من جديد.

وأخطأ احمد فتحي في التغطية في إحدى الكرات بالدقيقة ١١ كادت أن تشكل خطورة على النادي الأهلي لولا رعونة لاعبي الهلال السوداني.

وسجل الهدف الأول حسين الشحات بالدقيقة 15 عقب عرضية من جانب محمد مجدي قفشة

واهدر جونيور اجايي الهدف الثاني للنادي الاهلي عقب خطأ في استغلال عرضية محمد هاني بالدقيقة ١٧.

و واصل النادي الأهلي تفوقه على الهلال السوداني وذلك بتسديدة من جانب زليد سليمان بالدقيقة ٢٣، وتسديدة من عمرو السولية بالدقيقة ٢٤، لكنها خارج مرمى الفريق السوداني.

وسجل الأهلي الهدف الثاني بقدم رمضان صبحي من ركلة جزاء بالدقيقة 37.


بدأ النادي الأهلي بتشكيل مكون من :
حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود وحيد، أحمد فتحي ، رامي ربيعة، محمد هاني.

الوسط: عمرو السوليه، محمد مجدي أفشه، رمضان صبحي، حسين الشحات ،وليد سليمان.

الهجوم: جونيور اجايي.

بينما جاءت تشكيل الهلال السوداني:
حراسة المرمى: جمال سالم
خط الدفاع : اطهر الطاهر - صامويل ميرغني - عبداللطيف بوي - فارس عبدالله
خط الوسط: ابوعاقلة عبدالله - نصر الدين الشغيل - محمد دراج
خط الهجوم: نزار حامد - سليم محمد - محمد موسى الضي.
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