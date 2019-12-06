حبة اهتمام.. إليسا تستعد لطرح أحدث أغانيها قريبا

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيها داخل الاستوديو، خلال متابعتها لتسجيل أغنيتها الجديدة «حبة اهتمام» معلنة عن اقتراب طرحها.



من جهة أخرى، تحيي المطربة إليسا حفلا، يوم الجمعة المقبل، 13 من ديسمبر، على مسرح إحدى الجامعات الخاصة في مدينة السادس من أكتوبر.



وتشدو إليسا بعدد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهورها، ولعل من أبرزها :"الى كل اللى بيحبونى" و"كرهنى".



وكانت إليسا قد أعلنت عن إحيائها حفلا، يوم 2 يناير، فى الكويت، وذلك عبر حسابها على إنستجرام.



وكتبت إليسا عن الحفل: "انتظروا حفلة الكويت.. متشوقة لمقابلتكم".



يذكر أن إليسا طرحت مؤخرا أغنية "عم ثور"؛ تضامنا مع الشعب اللبناني، من كلمات سهام الشعشاع، وألحان محمد رحيم.