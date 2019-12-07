حازم إمام: هذا ما ينقص أفشة ليصبح أفضل لاعب فى مصر.. فيديو

أشاد حازم إمام لاعب الزمالك السابق والمنتخب المصرى بالمستوى الفني الذي يقدمه محمد مجدى أفشة مع الأهلي وخاصة خلال مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا.



وقال إمام في تصريحات تليفزيونية عبر قناة "أون سبورت": "أفشة يؤدي بشكل جيد، وعبد الله السعيد أدى في نفس المركز وأجاد والأخير أفضل لاعب في مركزه في مصر".



وأضاف: "أفشة ينقصه أن يفوز مع الأهلي ببطولات ويظهر بشكل جيد في المباريات الهامة، وسيكون أفضل لاعب في مركزه حال التتويج بالبطولات".



وأوضح: "أفشة يلعب بشكل جيد في المباريات الخفيفة، لكنه في اللقاءات الثقيلة يحتاج إلى وقت لكي نحكم عليه، وعلينا الانتظار إلى نهاية الموسم".



وواصل: "حالة مروان وأزارو ليست مطمئنة، وبالتالي أجاي هو من يلعب رأس حربة، وهذه مشكلة لأنه ليس مركزه الأساسي".



وأتم: "من الممكن أن يضغط الأهلي وسرعات أجاي لن تنفع، وبالتالي الفريق يحتاج لرأس حربة بشكل سريع".



وفاز الأهلي على الهلال بهدفين مقابل هدف، في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة القارية.