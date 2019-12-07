كذبة جديدة.. عمرو أديب: قنوات الإخوان استغلت حالات الانتحار لتزوير الحقائق وإثارة الرأي العام

أكد الإعلامى عمرو أديب، أن هناك بعض القنوات الأجنبية والإخوانية لا زالت مستمرة فى نغمة أن المصريين ينتحرون من القهر والفقر وغيره، مردفًا:"اتكلمنا فى الأرقام وسألنا الأسئلة اللى مش عاوزين يسألوها".



وأضاف أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، والمذاع عبر قناة "MBC مصر"، :"هو بالأرقام ولا بالنسبة، لو بالأرقام الناس فى إنجلترا بتنتحر أكتر من اللى فى مصر، هل دا معناه إن الناس فى إنجلترا مقهورة، الناس فى سويسرا بتنتحر أكتر من اللى فى مصر، لو بالنسبة فعدد السكان فى مصر أكبر يبقى النسبة أقل".



وأكمل أديب:"مفيش أى مشكلة تقولولى إن الوضع فى مصر اقتصاديًا صعب على الناس، ودا شئ مش سر، إنما تلقى قنوات الإخوان وفهمناها طالعين عاوزين يقولوا أى كلام، بينما قناة زى بى بى سى، المفروض بتوع أرقام وإحصائيات، ايه الحكمة من تصدير أن البشر تنتحر فى مصر، انتو عرفتوا الشاب دا انتحر ليه وهم كام واحد ونسب الدول فى المنطقة العربية طبقا لعدد السكان والأبحاث الاجتماعية بتقول ايه؟ ولا إجابة لأي سؤال".



ولفت أديب إلى أن الهدف هو تصدير حالة من حالات اليأس، مردفًا:"زى الفيديو اللى قصه أحمد منصور للرئيس، وطلع كله كدب ومقصوص، أنا مش ضد المعارضة ونقول لبعض حاجة غلط وصح، لو سمحت لما تقولى حاجة يكون فيها جزء من الحقيقة، بينما الافتراء والظلم والكذب حرام".