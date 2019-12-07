ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أخبار الرياضة ليلا.. كواليس إنهاء الخطيب أزمة جماهير الأهلي.. الزمالك يستغنى عن بوطيب.. خناقة ربيعة وأحمد فتحي

السبت 07/ديسمبر/2019 - 08:08 ص
الخطيب في الملعب
الخطيب في الملعب
Advertisements
ريهام بكير
نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

بيبو يرفض هتاف جماهير الأهلي |شاهد القصة كاملة
بدأت مباراة الأهلي والهلال السوداني ، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بأزمة مع الجماهير ، حيث رفض مندوبي شركة الامن الخاصة دخول بعض أدوات التشجيع التي اصطحبها الجماهير في أول ظهور على ستاد السلام الذي سيحمل اسم الأهلي ابتداء من أول عام 2020 .

ماذا فعل جمهور الأهلي بمدرجات السلام .. شاهد
تداول رواد السوشيال ميديا ، صورة لجماهير النادي الأهلي ، في مدرجات ملعب السلام عقب انتهاء مباراة فريقهم أمام الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

اخد استمارة 6 | الزمالك يفسخ تعاقده مع المغربي خالد بوطيب
استقر مسئولو نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

هانى حتحوت يكشف سبب خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة.. فيديو
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن أحمد فتحي نجم النادى الأهلى، عاتب زميله، رامي ربيعة، خلال اللقاء الذى جمع بين الفارس الأحمر ونظيره الهلال السودانى.

واحد مننا.. الخطيب يتصدر تويتر بعد نزوله للجماهير
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الخطيب بعد نزوله الى ارض الملعب وحل الازمة بين الأمن بالاستاد والمشجعين بسبب الهتافات ضد مجلس إدارة النادي الأهلي.

وليد صلاح الدين: حمدي النقاز شاف خير كتير في الزمالك
وجه وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، اللوم للتونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق بعد فسخ تعاقده مع الفريق.

نقل نهائي خليجي 24 من استاد خليفة إلى نادي الدحيل
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ24، تغيير ملعب المباراة النهائية بين السعودية والبحرين من استاد خليفة الدولي، إلى ملعب نادي الدحيل، والمقرر إقامتها الأحد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موجز السوشيال ميديا: هجوم شديد على راغب علامة بسبب نهى.. أنقذوا الزمالك من الشحاتة والفضيحة

أسامة نبيه يكشف عن موقفه من قيادة الزمالك

بعد فسخ عقده مع الزمالك.. الأهلي يحسم الجدل حول التعاقد مع حمدى النقاز

ترشيحاتنا

بجيبة قصيرة وبلوزة دانتيل.. إطلالة هنا الزاهد فى عيد ميلاد كريم فهمى.. صور

غير مقبول.. نبيل الحلفاوي يهاجم لاعبى الأهلى رغم الفوز على الهلال السوداني.. شاهد

دعاء التحصين من الحسد والعين والسحر .. 4 أدوية ربانية للوقاية

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أول أغسطس الأنجولي

أخبار الرياضة ليلا.. كواليس إنهاء الخطيب أزمة جماهير الأهلي.. الزمالك يستغنى عن بوطيب.. خناقة ربيعة وأحمد فتحي

وثائق تكشف تورط الحكومة اليابانية في تجنيد فتيات الهوى في زمن الحرب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو مروع لهجوم 3 فتيات على طالبة بالضرب المبرح وتصويرها

بجيبة قصيرة وبلوزة دانتيل.. إطلالة هنا الزاهد فى عيد ميلاد كريم فهمى.. صور

سبب غريب.. شاهد أحد المعازيم يطلق النار على وجه راقصة في فرح هندي