أخبار الرياضة ليلا.. كواليس إنهاء الخطيب أزمة جماهير الأهلي.. الزمالك يستغنى عن بوطيب.. خناقة ربيعة وأحمد فتحي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :
بيبو يرفض هتاف جماهير الأهلي |شاهد القصة كاملة
بدأت مباراة الأهلي والهلال السوداني ، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بأزمة مع الجماهير ، حيث رفض مندوبي شركة الامن الخاصة دخول بعض أدوات التشجيع التي اصطحبها الجماهير في أول ظهور على ستاد السلام الذي سيحمل اسم الأهلي ابتداء من أول عام 2020 .
ماذا فعل جمهور الأهلي بمدرجات السلام .. شاهد
تداول رواد السوشيال ميديا ، صورة لجماهير النادي الأهلي ، في مدرجات ملعب السلام عقب انتهاء مباراة فريقهم أمام الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
اخد استمارة 6 | الزمالك يفسخ تعاقده مع المغربي خالد بوطيب
استقر مسئولو نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
هانى حتحوت يكشف سبب خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة.. فيديو
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن أحمد فتحي نجم النادى الأهلى، عاتب زميله، رامي ربيعة، خلال اللقاء الذى جمع بين الفارس الأحمر ونظيره الهلال السودانى.
واحد مننا.. الخطيب يتصدر تويتر بعد نزوله للجماهير
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الخطيب بعد نزوله الى ارض الملعب وحل الازمة بين الأمن بالاستاد والمشجعين بسبب الهتافات ضد مجلس إدارة النادي الأهلي.
وليد صلاح الدين: حمدي النقاز شاف خير كتير في الزمالك
وجه وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، اللوم للتونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق بعد فسخ تعاقده مع الفريق.
نقل نهائي خليجي 24 من استاد خليفة إلى نادي الدحيل
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ24، تغيير ملعب المباراة النهائية بين السعودية والبحرين من استاد خليفة الدولي، إلى ملعب نادي الدحيل، والمقرر إقامتها الأحد.
بيبو يرفض هتاف جماهير الأهلي |شاهد القصة كاملة
بدأت مباراة الأهلي والهلال السوداني ، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا ، بأزمة مع الجماهير ، حيث رفض مندوبي شركة الامن الخاصة دخول بعض أدوات التشجيع التي اصطحبها الجماهير في أول ظهور على ستاد السلام الذي سيحمل اسم الأهلي ابتداء من أول عام 2020 .
ماذا فعل جمهور الأهلي بمدرجات السلام .. شاهد
تداول رواد السوشيال ميديا ، صورة لجماهير النادي الأهلي ، في مدرجات ملعب السلام عقب انتهاء مباراة فريقهم أمام الهلال السوداني في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
اخد استمارة 6 | الزمالك يفسخ تعاقده مع المغربي خالد بوطيب
استقر مسئولو نادي الزمالك على فسخ التعاقد مع المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
هانى حتحوت يكشف سبب خناقة أحمد فتحي ورامي ربيعة.. فيديو
قال الإعلامي، هانى حتحوت، إن أحمد فتحي نجم النادى الأهلى، عاتب زميله، رامي ربيعة، خلال اللقاء الذى جمع بين الفارس الأحمر ونظيره الهلال السودانى.
واحد مننا.. الخطيب يتصدر تويتر بعد نزوله للجماهير
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الخطيب بعد نزوله الى ارض الملعب وحل الازمة بين الأمن بالاستاد والمشجعين بسبب الهتافات ضد مجلس إدارة النادي الأهلي.
وليد صلاح الدين: حمدي النقاز شاف خير كتير في الزمالك
وجه وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، اللوم للتونسي حمدي النقاز، لاعب نادي الزمالك السابق بعد فسخ تعاقده مع الفريق.
نقل نهائي خليجي 24 من استاد خليفة إلى نادي الدحيل
قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج الـ24، تغيير ملعب المباراة النهائية بين السعودية والبحرين من استاد خليفة الدولي، إلى ملعب نادي الدحيل، والمقرر إقامتها الأحد.