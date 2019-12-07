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ديني

نقابة القراء تحقق مع 4 مشايخ بسبب أحكام التلاوة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 10:08 ص
نقابة القراء تحقق
نقابة القراء تحقق مع 4 مشايخ بسبب أحكام التلاوة
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محمود ضاحي
أكد الشيخ محمد حشاد نائب نقيب القراء -شيخ عموم المقارئ المصرية- أن مجلس النقابة سيعقد جلسة مهمة اليوم، السبت، لمناقشة العديد من الموضوعات، من بينها تعديل قانون النقابة الجديد، كما سيتم طرح موضوع البلاغ ضد بعض القراء إلى النائب العام.

وكانت النقابة برئاسة الشيخ الطبلاوى قد قالت فى بيان لها منذ أيام: إنه تفعيلا لدور النقابة العامة لمحفظي وقراء القرآن الكريم بمصر في التصدي لظاهرة الإصرار على عدم الإلتزام بأحكام التلاوة والخلط والتركيب في آيات القرآن فقد تم إبلاغ النائب العام ضد بعض القراء وهم المشايخ: ممدوح إبراهيم عامر، هشام سمير عنتر، عبد اللاه جلال أحمد، جابر يحيي محمود عثمان، واختتمت النقابة بيانها بالعبارة التالية: علما بأن النقابة تتابع قراء القرآن حتي وإن كانوا غير مقيدين بها.

وكان حاتم مقلد المستشار القانونى للنقابة قد تقدم ببلاغات للنائب العام ضد عدد من القراء المخالفين للإصرار على عدم الالتزام بأحكام تلاوة القرآن والخلط والتركيب فى آياته لاتخاذ اللازم قانونا ضد كل من: ممدوح إبراهيم عامر المقيم بمدينة دمنهور محافظة البحيرة، والشيخ جابر يحيى محمود عثمان المقيم – حلوان – القاهرة، والسيد أحمد عودة عمرو عودة المقيم فى البساتين القاهرة، وهشام سمير عنتر المقيم فى دماط – قطور غربية.

حيث إنه طبقا للمادة (4) فقرة (أ)، (ج) من القانون المنشأ للنقابة، والتى تنص على النهوض بمستوى حفظ وتعليم القرآن الكريم والالتزام بقواعده وأحكام التلاوة، وحيث إنه نما إلى علم النقابة أن هناك بعضا من الذين يتلون القرآن بطريقة مخالفة فى العامة وعلى الملأ فى جموع الناس رغم التنبيه عليهم مرارا وتكرارا، إلا أنهم لم يلتزموا، الأمر الذى معه تتقدم النقابة إلى معاليكم لاتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على تعاليم وأحكام تلاوة القرآن الكريم.

وغادر الشيخ محمد محمود الطبلاوى نقيب القراء والمحفظين أحد مستشفيات المهندسين، بعدما تعرض لوعكة صحية، اضطرته لدخول المستشفى التى ظل بها قرابة عشرة أيام، تم خلالها إجراء بعض الفحوصات والتحليل اللازمة، زاره خلال هذه الفترة وفدا رفيعا من نقابة قراء القرآن الكريم والمحفظين مكون من الشيخ محمود الخشت أمين عام النقابة - نقيب قراء الجيزة - والشيخ محمد ناصف عضو مجلس الإدارة – نائب نقيب الجيزة - والإعلامى عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصرى والعربى ومحمد الساعاتى المتحدث الرسمى للنقابة.

وجه الشيخ الطبلاوى الشكر الجزيل لكل المحبين الذين اتصلوا به للاطمئنان على صحته قائلا: أسأل الله أن يجازيكم عنى خيرا الجزاء ومتعكم بالصحة والعافية، وأكمل: أنا الآن بخير ولله الحمد، سأعمل جاهدا على حضور الجلسة القادمة والتى موعدها غدا السبت إذا سمحت لى الظروف إن شاء الله، حيث أننى مازلت فى فترة النقاهة.
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