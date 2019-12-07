القاهرة تستضيف اجتماع الفيفا وIFAB بشأن تقنية الـ VAR في مصر

تستضيف القاهرة اجتماعا منتصف شهر ديسمبر الجارى لمسئولي الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وIFAB من أجل مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الـ VAR فى الدورى المصرى.





ويشارك فى الاجتماع مندوبين عن المجلس الدولي لكرة القدم المعروفة بـ "IFAB" وهى الجهة التي تحدد قوانين لعبة كرة القدم فى دوريات العالم.





ومن المقرر أن يتم خلال فعاليات الاجتماع مناقشة الأمور الخاصة بتطبيق تقنية الفيديو فى الدورى المصرى فى حضور أحد أعضاء اللجنة الخماسية المؤقتة لاتحاد الكرة إضافة إلى جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وموعد التدريبات النهائية.





كما سيتم التطرق إلى الشركات المنتظر الاستعانة بها من جانب اتحاد الكرة فى تطبيق تقنية الفيديو الـ VAR على أن يتم تحديد موعد تطبيق تقنية الـ VAR فى الدورى المصرى.



