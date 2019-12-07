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رياضة

الاستقالات تتوالى في الاتحاد الإماراتي.. ولجنة مؤقتة لتيسير الأوضاع

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:34 م
الاتحاد الإماراتي
الاتحاد الإماراتي
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محمد السعيد
تتوالى الاستقالات في مجلس إدارة اتحاد الكرة الإماراتي، بعد الإخفاق الذي واجه المنتخب، في بطولة خليجي 24.

وأعلن محمد اليماحي وعبد الله الزرعوني، اليوم، السبت، تقديم استقالتهما من عضوية مجلس اتحاد الكرة، والتقد بها إلى الأمانة العامة للاتحاد.

ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شئون الاتحاد، بعد تقدم 50 من أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم.

يذكر أن منتخب الإمارات ودع بطولة خليجي 24، من الدور الأول بعد الخسارة أمام قطر بنتيجة 4 - 2.
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