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أخبار العالم

اللجنة القضائية بالنواب الأمريكي تتلقى تقرير لجان التحقيق بشأن مساءلة ترامب

السبت 07/ديسمبر/2019 - 02:42 م
صدى البلد
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أ ش أ
تلقت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، تقرير مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا من ثلاث لجان تحقيق، تقودها لجنة المخابرات بمجلس النواب، وذلك في الوقت الذي يواصل فيه المجلس تكثيف إجراءات التحقيق.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن لجان (المخابرات والشئون الخارجية والرقابة) أرسلت بشكل رسمي تقريرها المتعلق بمساءلة ترامب إلى اللجنة القضائية بالمجلس، مرفقا بآراء الأقلية الجمهورية داخل المجلس، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه المجلس بصياغة مواد مساءلة ترامب بصورة رسمية.

ويشير التقرير - الذي نشرته لجنة المخابرات والمكوّن من 300 صفحة - إلى مزاعم اللجنة بأن الرئيس الأمريكي استغل سلطته عندما قام بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي المُحتمل ونائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن في مزاعم فساد غير صحيحة، فضلا عن مطالبته كييف التحقيق في مزاعم التدخل الأوكراني في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2016.

وأفاد ثلاثة أعضاء ديمقراطيين بالنواب الأمريكي - في بيان - بأن الأدلة واضحة على استخدام ترامب سلطة مكتبه للضغط على أوكرانيا من أجل فتح باب التحقيقات مع بايدن والبحث في نظرية مؤامرة واهية تفيد بأن أوكرانيا، وليست روسيا، هي التي تدخلت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016.

من جانبها، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي "إن المجلس لا يملك خيارا سوى صياغة مواد عزل الرئيس الأمريكي".

ومن المقرر أن تعقد اللجنة القضائية جلسة استماع صباح بعد غد الإثنين لتلقي الأدلة من المحققين في ملف المساءلة.
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