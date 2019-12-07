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حوادث

قرار عاجل من المحكمة ضد الراقصة جوهرة

السبت 07/ديسمبر/2019 - 07:02 م
الراقصة جوهرة
الراقصة جوهرة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حجز الاستئناف المقدم من الراقصة الروسية "جوهرة" على حكم حبسها سنة مع الشغل، في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، لجلسة 28 ديسمبر للحكم.

وكانت مباحث الآداب، قد ألقت القبض على "جوهرة"، على خلفية اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وارتداء بدلة رقص مخالفة للمواصفات، وعدم حملها تصريح عمل.

وقررت نيابة الجيزة، إخلاء سبيل "جوهرة"، بكفالة 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والعمل دون ترخيص، وأحالت القضية لمحكمة الجنح، التي أصدرت قرارها المتقدم.

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