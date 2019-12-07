كأس مصر .. الإسماعيلي يفوز على الإعلاميين 2-0 ويتأهل إلى دور الـ 16

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر عقب التغلب على منافسه نادي الإعلاميين بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة .





فرض لاعبو نادي الإسماعيلي سيطرتهم على أحداث اللقاء حيث تمكنوا من إحراز هدفين في الشوط الأول من عمر المباراة عن طريق اللاعبين محمد مخلوف ويكيتي .



وعقب إعلان صافرة انطلاق أحداث الشوط الثاني من المباراة حاول لاعبو نادي الإعلاميين التعادل أمام منافسه نادي الإسماعيلي ولكن استطاعوا لاعبي الجدرويسش من الحفاظ علي شباكهم طوال المباراة ، بالإضافة إلى إضاعة العديد من الأهداف التي كادت أن تنهي المباراة بنتيجة أكبر لصالح نادي الإسماعيلي .





وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ونادي الإعلاميين بتقدم الدراويش هدفين نظيفين ضمن المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.



شهدت المباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين واستطاع لاعبو الإسماعيلي فرض السيطرة مبكرًا وأحرز هدف التقدم في الدقيقة "33" عن طريق اللاعب محمد مخلوف .



ولم تمر سوى دقائق قليلة وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول من المباراة تمكن نادي الإسماعيلي من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة "43" عن طريق اللاعب يكيتى سيلفا.



ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 برصيد 7 نقاط بجدول الدوري الممتاز من خلال 6 مباريات فقط حتى الآن .



ويخوض لاعبو الإسماعيلى اللقاء الثاني لهما عقب إقالة الصربي ميودراج يستيش بعد مباراة طنطا وإسناد المهمة مؤقتًا لـ أدهم السلحدار لقيادة الفريق فنيًا لحين الاتفاق مع مدير فني جيد يتولى قيادة الفريق .